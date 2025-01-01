À propos
Le RSS est le standard de diffusion des podcasts, et il équipe aussi des sites, blogs, youtube, forums, bluesky ou mastodon, relayant leurs articles.
Pour regrouper tous ses RSS sur un portail personnalisé, parmi les nombreuses plateformes, extensions, applications... l'on peut débuter avec ProtoPage
Génère un flux à partir d'un site
RSS Hub
RSS Bridge
RSS Box
Fetch RSS
Open RSS
Génère un flux à partir d'une page
Five Filters
Morss it
Identifie un flux à partir d'un podcast
Aerion Radio France
GetRSSFeed Radio France, Spotify, iTunes...
RSS Feed ASAP Spotify, iTunes, SoundCloud...
Génère un flux à partir d'une newsletter
Kill the Newsletter
Génère un flux filtré à partir d'un flux
Sift RSS
Génère un flux à partir d'une chaîne Twitch
Twitch App Spot
Génère un fil d'actualité sur Mastodon à partir d'un RSS
RSS Parrot
Génère un fil d'actualité sur Bluesky ou Mastodon à partir d'un RSS
Bridgy Fed
