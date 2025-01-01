 
Le RSS est le standard de diffusion des podcasts, et il équipe aussi des sites, blogs, youtube, forums, bluesky ou mastodon, relayant leurs articles.
Pour regrouper tous ses RSS sur un portail personnalisé, parmi les nombreuses plateformes, extensions, applications... l'on peut débuter avec ProtoPage.
 
Exportables aux formats .opml, .xml, .csv  et .txt.
 
Contribuer à l’évolution de l'annuaire, au développement de la syndication, de l’agrégation et la diffusion du RSS, grâce à votre donation.
 
Outils

   >>>   
Génère un flux à partir d'un site
RSS Hub   RSS Bridge   RSS Box   Fetch RSS   Open RSS
 
   >>>   
Génère un flux à partir d'une page
Five Filters   Morss it
 
   >>>   
Identifie un flux à partir d'un podcast
Aerion Radio France
 
GetRSSFeed Radio France, Spotify, iTunes...
 
RSS Feed ASAP Spotify, iTunes, SoundCloud...
 
   >>>   
Génère un flux à partir d'une newsletter
Kill the Newsletter
 
   >>>   
Génère un flux filtré à partir d'un flux
Sift RSS
 
   >>>   
Génère un flux à partir d'une chaîne Twitch
Twitch App Spot
 
   >>>   
Génère un fil d'actualité sur Mastodon à partir d'un RSS
RSS Parrot
 
   >>>     
Génère un fil d'actualité sur Bluesky ou Mastodon à partir d'un RSS
Bridgy Fed


 
